Eugenie di York che fa ricamare sulla giacca il suo amore per il marito Jack Brooksbank

La principessa Eugenie e il marito Jack Brooksbank hanno festeggiato ben sette anni di matrimonio. Un traguardo speciale, che la reale ha celebrato con una tenera foto pubblicata sui social nella quale appare un dettaglio non lasciato al caso, una giacca con una scritta che ribadisce l'amore per la sua dolce metà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Eugenie di York, che fa ricamare sulla giacca il suo amore per il marito Jack Brooksbank

In un periodo nero per la madre Sarah Ferguson, la principessa Eugenia di York lancia un'importante iniziativa contro la moda contraffatta

Eugenie di York racconta le difficoltà di crescere sotto i riflettori: «Sono stata bullizzata» - Crescere sotto la costante attenzione dei media non è stato facile per Eugenie di York, vittima più volte, sia da adolescente che da giovane adulta, di body shaming e critiche per il modo di vestire.

Eugenie di York e il peso dei riflettori: «Da piccola bullizzata per il mio aspetto. Ho sofferto di disturbi alimentari» - Eugenie di York e sua sorella Beatrice furono paragonate alle sorellastre di Cenerentola, in occasione delle nozze tra William e Kate Quando si è un personaggio pubblico, di fama internazionale e i ...