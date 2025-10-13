Eugenia di York una foto inedita per festeggiare 7 anni d’amore con Jack Brooksbank

« Buon anniversario, 7 anni e continuiamo a contarli ». È la dedica che la principessa Eugenia di York ha fatto al marito, Jack Brooksbank, sposato nel 2018 con una cerimonia nella St George’s Chapel di Windsor. La foto inedita di Eugenia di York e del marito Jack Brooksbank. La principessa, 35 anni, figlia del principe Andrew e di Sarah Ferguson, ha condiviso su Instagram una foto inedita che la ritrae di spalle, abbracciata a Brooksbank, 39 anni, che le bacia teneramente una guancia. Eugenia indossa un bomber rosa pallido, e sulla schiena è ricamata la scritta “Brooksbank”. La foto è stata scattata dalla fotografa canadese Sandra von Riekhoff, che ha anche condiviso alcuni scatti del dietro le quinte del matrimonio della principessa. 🔗 Leggi su Amica.it

