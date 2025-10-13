Le Principesse delle case reali europee, si sa, devono seguire delle rigide procedure e dei protocolli in ogni aspetto della loro vita e, soprattutto, quando si mostrano in pubblico, incontrano i sudditi o comunicano con la stampa e con il mondo. Questa regola generale è veritiera e applicabile, ancora di più, alla Monarchia Inglese, dove non mancano le costrizioni e la stampa è sempre attenta a ogni possibile scandalo e sfumatura. Meghan Markle, in passato, ha raccontato quanto fosse complicato gestire questa pressione nella sua vita da royal. Ma ancora prima di lei, Lady Diana ha sempre avuto un rapporto complicato con i giornalisti. 🔗 Leggi su Dilei.it

Eugenia di York rompe le procedure, il bacio social con il marito