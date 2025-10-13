Ethereum verso i 13.000 dollari? Un analista prevede che ETH possa triplicare di valore se il trend storico si ripete
Secondo un analista, Ethereum potrebbe raggiungere i 13.000 $, mentre Best Wallet emerge come nuovo ecosistema crypto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ethereum - verso
Tre amichevoli attendono il Parma verso la nuova stagione ? Info qui ? bit.ly/44aiDX1 #ForzaParma - facebook.com Vai su Facebook
Grayscale introduce lo staking nei suoi ETP su Solana. Notizia bullish per Sol. Nuovi flussi istituzionali verso $SOL ? L’ETF spot (attesissimo) su Solana potrebbe essere il catalizzatore del #CryptoUptober Ecco l’articolo completo qui https://webec - X Vai su X
Ethereum come nel 2017? Un noto analista svela il possibile breakout - Una nuova opportunità inattesa emerge per gli investitori. Scrive it.benzinga.com
Previsioni Ethereum 2028: crescita del 525% secondo un top analista - Il mercato delle criptovalute continua a vivere fasi di forte volatilità, ma per alcuni analisti finanziari ci sono progetti destinati a fare la differenza ... borsainside.com scrive