Ethereum verso i 13.000 dollari? Un analista prevede che ETH possa triplicare di valore se il trend storico si ripete

Periodicodaily.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un analista, Ethereum potrebbe raggiungere i 13.000 $, mentre Best Wallet emerge come nuovo ecosistema crypto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

ethereum verso i 13000 dollari un analista prevede che eth possa triplicare di valore se il trend storico si ripete

© Periodicodaily.com - Ethereum verso i 13.000 dollari? Un analista prevede che ETH possa triplicare di valore se il trend storico si ripete

In questa notizia si parla di: ethereum - verso

ethereum verso 13000 dollariEthereum come nel 2017? Un noto analista svela il possibile breakout - Una nuova opportunità inattesa emerge per gli investitori. Scrive it.benzinga.com

ethereum verso 13000 dollariPrevisioni Ethereum 2028: crescita del 525% secondo un top analista - Il mercato delle criptovalute continua a vivere fasi di forte volatilità, ma per alcuni analisti finanziari ci sono progetti destinati a fare la differenza ... borsainside.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ethereum Verso 13000 Dollari