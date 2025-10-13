ETF | investimenti sempre più consistenti sull’azionario statunitense

Crescono i flussi sugli ETF in Europa, soprattutto quelli che investono sull’azionario statunitense. Le azioni USA hanno infatti hanno guidato la raccolta del terzo trimestre, registrando nel periodo net new asset (NNA) per 20,3 miliardi di euro, mentre nel solo mese di settembre si registrano flussi per 9,5 miliardi di euro. E’ quanto emerge dall’analisi mensile di Amundi. La riallocazione verso l’azionario USA – spiega il gestore europeo – si inserisce in una tendenza più ampia di crescente propensione al rischio da parte degli investitori, che ha premiato la raccolta azionaria con oltre oltre 31,4 miliardi di euro di flussi, contro i 4,1 miliardi di euro investiti nel redito fisso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

