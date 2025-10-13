Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 13 ottobre 2025
Estrazione VinciCasa oggi 13 ottobre 2025. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, lunedì 13 ottobre 2025, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, lunedì 13 ottobre 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 12 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 11 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 10 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 9 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 8 OTTOBRE 2025 Estrazione VinciCasa di oggi 13 ottobre 2025: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: estrazione - vincicasa
Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 23 luglio 2025
Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 21 luglio 2025
Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 22 luglio 2025
VinciCasa: vinti 500.000 euro a Cascina - Nell’estrazione di sabato 11 ottobre 2025, è stata vinta una casa grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life. Come scrive agimeg.it
Centra un 5 e vince mezzo milione di euro - CASCINA: Colpo grosso in Toscana nell'ultima estrazione di VinciCasa di Sisal. Si legge su toscanamedianews.it