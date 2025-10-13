Estorsioni con metodo mafioso e bazar della droga | il blitz ' Tomato e pea' nel Barese

Acquisto e detenzione di fini di spaccio di droga ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso: sono i reati, a vario titolo, contestati a 8 persone arrestate dai carabinieri nella mattinata del 13 ottobre nel corso del blitz ‘Tomato and pea’, che ha sgominato una presunta organizzazione criminale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: estorsioni - metodo

Droga ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso nel Barese: anche un detenuto di Lecce fra gli arrestati https://ift.tt/ncHQ4Is https://ift.tt/M4fnbw2 - X Vai su X

Modugno, Noicattaro, Rutigliano e Lecce: detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso. In corso un’operazione dei Carabinieri. Vai su Facebook

Estorsioni "con metodo mafioso" e bazar della droga: il blitz 'Tomato e pea' nel Barese - Acquisto e detenzione di fini di spaccio di droga ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso: sono i reati, a vario titolo, contestati a 8 persone arrestate dai carabinieri nella mattinata del 13 ... Come scrive baritoday.it

Droga ed estorsione col metodo mafioso, arresti nel Barese - Con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, per alcuni indagati, di estorsione aggravata dal metodo mafioso, i carabinieri di Modugno (Bari) stanno eseguendo un'ordinanz ... Segnala msn.com