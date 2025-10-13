Estorsioni con metodo mafioso e bazar della droga | il blitz ' Tomato e pea' nel Barese

Baritoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acquisto e detenzione di fini di spaccio di droga ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso: sono i reati, a vario titolo, contestati a 8 persone arrestate dai carabinieri nella mattinata del 13 ottobre nel corso del blitzTomato and pea’, che ha sgominato una presunta organizzazione criminale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: estorsioni - metodo

Estorsioni "con metodo mafioso" e bazar della droga: il blitz 'Tomato e pea' nel Barese - Acquisto e detenzione di fini di spaccio di droga ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso: sono i reati, a vario titolo, contestati a 8 persone arrestate dai carabinieri nella mattinata del 13 ... Come scrive baritoday.it

estorsioni metodo mafioso bazarDroga ed estorsione col metodo mafioso, arresti nel Barese - Con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, per alcuni indagati, di estorsione aggravata dal metodo mafioso, i carabinieri di Modugno (Bari) stanno eseguendo un'ordinanz ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Estorsioni Metodo Mafioso Bazar