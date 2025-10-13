Estorsione a una ditta nel Casertano un arresto dei carabinieri
Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri di Marcianise (Caserta) hanno notificato un arresto in carcere emesso nei confronti di un indagato ritenuto responsabile, in concorso con complice al momento ignoto, di estorsione e violenza privata aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Il provvedimento è frutto di un’indagine coordinata dalla Dda di Napoli scattata nel novembre 2024 dopo una tentata estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose ai danni di una ditta edile che si era aggiudicata la realizzazione, nella provincia di Caserta, di alcune abitazioni private. L’arrestato, secondo quanto emerso, a bordo di un’ auto presa a noleggio, definendosi legato al clan “Verde”, ha intimato al titolare della ditta di sospendere i lavori in attesa del pagamento della cifra richiesta, costringendola anche a rimanere nel cantiere per lungo tempo, verosimilmente per avere il tempo di mettersi al sicuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
estorsione - ditta
