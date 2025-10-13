Estonia-Moldavia Qualificazioni Mondiali Europa 14-10-2025 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Estonia e Moldavia si incontrano in una sfida per evitare l’ultimo posto in classifica. I giochi nel gruppo I, quello dell’Italia, sono praticamente fatti, in ogni caso già al momento del sorteggio era chiaro che queste due nazionali non avrebbero potuto fare molto meglio di così. Lilian Popescu sarà privo del suo attaccante migliore, ovvero . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani dopo Estonia-Italia commenta così - facebook.com Vai su Facebook
Qualificazioni Mondiali 2026: la classifica del girone dell’Italia. Riposa la Norvegia - L'Italia vuole blindare aritmeticamente il secondo posto, e garantirsi almeno i play- Lo riporta oasport.it
Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche/ Diretta gol live score dei gironi (oggi 14 ottobre 2025) - Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche: oltre all'Italia che ospita Israele, le big in campo questa sera sono Inghilterra, Spagna e Portogallo. Da ilsussidiario.net
Estonia-Moldavia pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - Moldavia: le quote per l’Over 2,5 infatti, sono più elevate rispetto a quelle dell’Under, sintomo che ci si aspetta un match con meno di tre ... Secondo calciomercato.com