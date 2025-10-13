Esplosione in fonderia a Sovico | operaio di 47 anni ustionato al volto da fiammata

Sovico (Monza e Brianza), 13 ottobre 2025 – Un’esplosione in fonderia, un operaio ustionato, sette colleghi coinvolti, i pompieri, le ambulanze in codice rosso, i carabinieri. Momenti di grande apprensione si sono vissuti questa mattina, lunedì 13 ottobre 2025, alla ditta Faser di via Cascina Greppi a Sovico. Era quasi mezzogiorno quando nella fonderia, dove si lavora soprattutto la ghisa, c’è stata un’esplosione. L’improvvisa esplosione a Sovico. A provocarla, sembra che sia stato il liquido infiammabile contenuto in un barile di materiale utile alla lavorazione della ghisa. La fiammata che si è alzata ha investito l’operaio che ci stava lavorando, un uomo di 47 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Esplosione in fonderia a Sovico: operaio di 47 anni ustionato al volto da fiammata

In questa notizia si parla di: esplosione - fonderia

