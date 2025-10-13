Esplosione di gioia al comitato elettorale di Giani alla sede del Pd
Alle 15, chiusura dei seggi, escono i primi exit poll, che danno Eugenio Giani in nettissimo vantaggio rispetto ad Alessandro Tomasi, anche di venti punti. Gioia al comitato di Giani, alla sede regionale del Pd in via Forlanini, a Novoli, dopo l'uscita delle proiezioni. Già presenti tra agli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
"Qui mi sono formato". In tanti per Eugenio Giani al comitato elettorale - "A San Miniato, la mia terra, abbiamo aperto il primo comitato elettorale di questa nuova campagna per le regionali. lanazione.it scrive