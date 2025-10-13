Esplosione di gioia a Ramallah all' arrivo dei palestinesi liberati
Ramallah (Cisgiordania), 13 ott. (askanews) - Una folla esultante e in lacrime ha accolto l'arrivo a Ramallah degli autobus che trasportano i palestinesi recentemente liberati da Israele in cambio degli ultimi ostaggi ancora in vita, tenuti prigionieri nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
