Esplosione di gioia a Ramallah all' arrivo dei palestinesi liberati

Quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ramallah (Cisgiordania), 13 ott. (askanews) - Una folla esultante e in lacrime ha accolto l'arrivo a Ramallah degli autobus che trasportano i palestinesi recentemente liberati da Israele in cambio degli ultimi ostaggi ancora in vita, tenuti prigionieri nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

