Esplosione a Roma in zona Prenestina, all'altezza della Palmiro Togliatti: un'alta colonna di fumo si è alzata sul quartiere, visibile anche a km di distanza. In corso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Esplosione a Roma sulla Prenestina, paura in zona Palmiro Togliatti: le fiamme visibili a km di distanza. Le fiamme da una bombola in un cantiere

Roma, dimessi dall'ospedale due poliziotti feriti nell'esplosione del distributore di benzina

Esplosione a Roma, vicino alla scuola distrutta c'è ancora un impianto rifiuti. Il Pd interroga Rocca

Esplosione a Roma, la scuola Rosa Parks si rifà il look per ospitare i bambini dell'istituto reso inagibile

Roma, esplode bombola GPL in un appartamento in via Palmiro Togliatti - Il fatto avvenuto all'incrocio con via Prenestina, la bombola è esplosa mentre una donna stava tentando di appiccare fuoco alla casa e un detrito dell'esplosione ha colpito un'auto in transito ... Da rainews.it