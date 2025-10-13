Esplosione a Roma sulla Prenestina paura in zona Palmiro Togliatti | le fiamme visibili a km di distanza Le fiamme da una bombola in un cantiere

Ilmessaggero.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

EsplosioneRoma in zona Prenestina, all'altezza della Palmiro Togliatti: un'alta colonna di fumo si è alzata sul quartiere, visibile anche a km di distanza. In corso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

esplosione a roma sulla prenestina paura in zona palmiro togliatti le fiamme visibili a km di distanza le fiamme da una bombola in un cantiere

© Ilmessaggero.it - Esplosione a Roma sulla Prenestina, paura in zona Palmiro Togliatti: le fiamme visibili a km di distanza. Le fiamme da una bombola in un cantiere

In questa notizia si parla di: esplosione - roma

Roma, dimessi dall'ospedale due poliziotti feriti nell'esplosione del distributore di benzina

Esplosione a Roma, vicino alla scuola distrutta c'è ancora un impianto rifiuti. Il Pd interroga Rocca

Esplosione a Roma, la scuola Rosa Parks si rifà il look per ospitare i bambini dell'istituto reso inagibile

esplosione roma prenestina pauraEsplosione a Roma sulla Prenestina, paura in zona Palmiro Togliatti: le fiamme visibili a km di distanza. Le fiamme da una bombola in un cantiere - Esplosione a Roma in zona Prenestina, all'altezza della Palmiro Togliatti: un'alta colonna di fumo si è alzata sul quartiere, ... Lo riporta msn.com

esplosione roma prenestina pauraRoma, esplode bombola GPL in un appartamento in via Palmiro Togliatti - Il fatto avvenuto all'incrocio con via Prenestina, la bombola è esplosa mentre una donna stava tentando di appiccare fuoco alla casa e un detrito dell'esplosione ha colpito un'auto in transito ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Roma Prenestina Paura