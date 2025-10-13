Esplosione a Roma sulla Prenestina incendio tra via Togliatti e via Valenti | strada chiusa

Per cause ancora da chiarire, una forte esplosione ha interessato la Prenestina, tra via Togliatti e via Valente. Strada chiusa, Vigili del Fuoco e Polizia Locale sul posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: esplosione - roma

Roma, dimessi dall'ospedale due poliziotti feriti nell'esplosione del distributore di benzina

Esplosione a Roma, vicino alla scuola distrutta c'è ancora un impianto rifiuti. Il Pd interroga Rocca

Esplosione a Roma, la scuola Rosa Parks si rifà il look per ospitare i bambini dell'istituto reso inagibile

Fuga d'Autunno a Tivoli: un'esplosione di colori a Villa Gregoriana. A pochi chilometri da Roma, la natura selvaggia e romantica del Parco FAI ti aspetta con percorsi adatti a famiglie con bambini e coppie in cerca di una gita fuori porta rigenerante. Cascate Vai su Facebook

Esplosione a Roma, l'impianto rifiuti vicino alla scuola distrutta sarà delocalizzato https://ift.tt/Dur4oSv - X Vai su X

Esplosione a Roma sulla Prenestina, incendio tra via Togliatti e via Valenti: strada chiusa - Per cause ancora da chiarire, una forte esplosione ha interessato la Prenestina, tra via Togliatti e via Valente ... Come scrive fanpage.it

Esplosione a Roma sulla Prenestina, paura in zona Palmiro Togliatti: le fiamme visibili a km di distanza - Esplosione a Roma in zona Prenestina, all'altezza della Palmiro Togliatti: un'alta colonna di fumo si è alzata sul quartiere, visibile anche a km di distanza. Da ilmessaggero.it