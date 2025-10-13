Esplosione a Roma in zona Centocelle per una bombola Gpl scoppiati due incendi | paura in un asilo

A Roma in zona Centocelle si è verificata l'esplosione di una bombola Gpl, alla quale sono seguiti due incendi: paura in un asilo nido vicino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

esplosione a roma in zona centocelle per una bombola gpl scoppiati due incendi paura in un asilo

