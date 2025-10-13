Esplosione a Roma fermata una donna | ha appiccato il fuoco in strada che ha fatto saltare in aria la bombola di gpl

Una donna è stata fermata dalla polizia con l'accusa di incendio doloso: è accusata di aver appiccato l'incendio che questa mattina ha fatto esplodere una bombola di gpl in un cantiere Atac in zona Prenestina a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: esplosione - roma

Roma, dimessi dall'ospedale due poliziotti feriti nell'esplosione del distributore di benzina

Esplosione a Roma, vicino alla scuola distrutta c'è ancora un impianto rifiuti. Il Pd interroga Rocca

Esplosione a Roma, la scuola Rosa Parks si rifà il look per ospitare i bambini dell'istituto reso inagibile

Roma: esplosione di una bombola di gas, paura in via Palmiro Togliatti - X Vai su X

Esplosione a Roma sulla Prenestina, paura in zona Palmiro Togliatti: le fiamme visibili a km di distanza - facebook.com Vai su Facebook

Roma, esplode bombola GPL in un appartamento in via Palmiro Togliatti - Il fatto avvenuto all'incrocio con via Prenestina, la bombola è esplosa mentre una donna stava tentando di appiccare fuoco alla casa e un detrito dell'esplosione ha colpito un'auto in transito ... Da msn.com

Esplosa bombola di gas nel cantiere dei binari del tram sulla Prenestina. Fermata una donna - Avrebbe acceso due fuochi lungo la strada, uno di questi ha causato lo scoppio. Lo riporta msn.com