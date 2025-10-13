Esplode bombola gpl a Roma grande paura ma nessun ferito

AGI - Tanta paura e l'incubo di rivivere una tragedia recente questa mattina a Roma, in via Palmiro Togliatti, dove all'incrocio con via Prenestina è esplosa una bombola gpl. Tanto rumore, ma nessun ferito e danni limitati. Unica 'vittima' un'automobile parcheggiata, fortunatamente vuota, distante 100150 metri dal punto dell'esplosione e colpita dalla bombola che, come un grosso proiettile, si è schiantata contro l'autovettura. L'esplosione è avvenuta all'interno di uno dei cantieri Atac, in cui si lavora alla manutenzione della rete tranviaria. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Tuscolano 2 (12A) e agenti della polizia di Stato. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Esplode bombola gpl a Roma, grande paura ma nessun ferito

