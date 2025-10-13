Esiste anche la violenza economica | Confindustria Como e Telefono Donna insieme per aiutare le vittime a trovare lavoro
Confindustria Como e Telefono Donna Como ODV hanno siglato un accordo operativo per facilitare l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. L’intesa punta a trasformare la ricerca di un impiego in un vero strumento di emancipazione, intervenendo su tutte le forme di abuso – fisico. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: esiste - violenza
EmmeTv. . Esiste una causa di natura medica quando si parla di violenza negli adolescenti? A questa domanda offre un’interpretazione il Dott Andrea Corsalini nella sua rubrica “il Punto Medico", in onda ogni martedì all'interno del nostro #tgemme. Segui #e - facebook.com Vai su Facebook
Io resto allibita La violenza di un messaggio: esiste solo la mia verità. E scatta il revisionismo storico: Tutto ciò che viene prima va riscritto. Mancanza di visione, di rispetto e di spirito critico. Oltre alla discutibile scelta della fuga. Il dialogo dovrebbe prevalere - X Vai su X
Esiste anche la "violenza economica": Confindustria Como e Telefono Donna insieme per aiutare le vittime a trovare lavoro - L’intesa punta a trasformare la ricerca di un impiego in un vero strumento di emancipazione ... Da quicomo.it
Accordo tra Confindustria Como e Telefono Donna per l’inserimento lavorativo delle vittime di violenza - L’intesa punta a creare un canale diretto tra domanda e offerta di lavoro, offrendo opportunità concrete a chi cerca di ricostruire la propria vita dopo situazioni di maltrattamento maltrattamento fis ... Scrive varesenews.it