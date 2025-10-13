Esiste anche la violenza economica | Confindustria Como e Telefono Donna insieme per aiutare le vittime a trovare lavoro

Confindustria Como e Telefono Donna Como ODV hanno siglato un accordo operativo per facilitare l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. L’intesa punta a trasformare la ricerca di un impiego in un vero strumento di emancipazione, intervenendo su tutte le forme di abuso – fisico. 🔗 Leggi su Quicomo.it

