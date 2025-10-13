Escursionista trovato morto in Engadina | aveva 55 anni

Tragico epilogo per le ricerche dell’escursionista scomparso domenica nei dintorni di Samaden, in Engadina. L’uomo, un 55enne, è stato ritrovato senza vita questa mattina nella zona di Senda Alp Ota, a circa 2.200 metri di quota. La Polizia cantonale dei Grigioni ha reso noto che la segnalazione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

