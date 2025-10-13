Escursionista in difficoltà mentre rientra dal Santuario Madonna della Corona | intervento del Soccorso alpino
Si è concluso poco dopo le 23 di domenica 12 ottobre l’intervento del Soccorso alpino di Verona per assistere un escursionista in difficoltà lungo il sentiero 71, nei pressi del Santuario della Madonna della Corona. L’allarme è scattato poco prima delle 20, quando un uomo di 47 anni, residente a. 🔗 Leggi su Veronasera.it
