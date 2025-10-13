Escort denuncia violenza sessuale a Napoli indaga la Polizia
Gli abusi sarebbero avvenuti in un appartamento di Fuorigrotta, dopo un litigio sulla tariffa concordata; indaga la Polizia, vicenda in fase di ricostruzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
PALAGIANO - L'uomo è accusato di sfruttamento della prostituzione, minacce, atti persecutori ed estorsione. La vittima lo ha denunciato dopo anni di vessazioni
Bari, prostituzione minorile al San Nicola: libro-denuncia 'Carne Amara' diventa teatro e formazione - VIDEO