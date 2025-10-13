Esce in Italia Il cammino del libertario libro-pensiero di Milei

Roma, 13 ott. (askanews) – Il 24 ottobre esce in Italia per Rubbettino “Il cammino del libertario”, il libro in cui il presidente dell’Argentina Javier Milei racconta la genesi del suo pensiero economico e politico, il suo percorso personale e le battaglie che lo hanno portato dal dibattito accademico e televisivo alla Casa Rosada. Tradotto e curato da Claudia Razza, e pubblicato da Rubbettino nella collana Polaris, il volume è l’edizione aggiornata del bestseller argentino “El camino del libertario” (Planeta, 2022), divenuto un vero manifesto per i sostenitori del liberalismo radicale e per quanti guardano con curiosità a una delle figure più controverse e discusse del panorama internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it