Esce di casa e scompare | ore d' ansia per Samuele poi il lieto fine

Una storia a lieto fine: Samuele è stato trovato. Lo ha annunciato sui social, nel tardo pomeriggio di lunedì 13 ottobre, il sindaco di Montirone Filippo Spagnoli: "Samuele è stato ritrovato a Brescia e sta bene".Il giovane, di soli 17 anni, era uscito di casa domenica dopo pranzo, lasciando il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

