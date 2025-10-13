Escalation di violenza tra via Arpi e piazza Mercato | servono più agenti e forse anche l' Esercito

Un nuovo e violento episodio, quello avvenuto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre, quando un uomo di 43 anni è stato aggredito e ferito con un'arma da taglio in via Arpi, ha scatenato un dibattito sulla necessità, impellente, di assicurare condizioni di vivibilità soprattutto di sera. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: escalation - violenza

Escalation di violenza, maxi controllo interforze: “Stop fenomeni criminali”

Nuovi scontri, escalation di violenza: s'infiamma il confine tra Thailandia e Cambogia. Migliaia di evacuati. La Cina invita al dialogo

Manifestazione per Gaza in piazza della Borsa: "Fermare Israele e l'escalation di violenza"

Un'escalation di violenza perpetrata dal 2024 che, in un caso, ha portato a un trauma cranico e alla frattura delle ossa nasali della donna - facebook.com Vai su Facebook

Ismaele La Vardera: "Escalation di odio e violenza intollerabile, chiedo risposte alle istituzioni. Basta silenzio" - X Vai su X

Escalation di violenza a Prato, 50enne accoltellato nella notte: è gravissimo - Poco prima delle 20, in via Pistoiese, all'altezza dell'incrocio con via Marini e via Rota, un uomo è stato accoltellato in circostanze ancora ... Come scrive lanazione.it