Eroina pistola contanti e 14 cellulari | arrestato uno straniero evaso dai domiciliari

La vigilanza sul territorio dei Carabinieri è fondamentale per offrire la massima sicurezza ai cittadini: la presenza capillare dell'Arma, infatti, è garanzia di tutela e sorveglianza ma anche di rapido intervento, come è avvenuto a Lissone, in provincia di Monza e Brianza, dove i Carabinieri della stazione di Trezzano sul Naviglio, guidati dal brigadiere Salvatore Rocchi, insieme a quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Corsico e delle Stazioni di Corsico e Lissone, hanno tratto in arresto un cittadino straniero nordafricano di 34 anni. L'uomo si sarebbe dovuto trovare a San Zenone al Lambro, in provincia di Monza, nella comunità in cui ha il domicilio ed era stato ristretto agli arresti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Eroina, pistola, contanti e 14 cellulari: arrestato uno straniero evaso dai domiciliari

