Ero nell' area di servizio dove è stato ucciso Ionut

“Erano circa le 4:30 del mattino, mi sono fermato nell’autogrill di Egna Ora per un caffè quando ho visto i lampeggianti della polizia nel parcheggio riservato a noi camionisti. Lì ho capito che era successo qualcosa di grosso”.È con queste parole che inizia il racconto che Massimo Sgurelli. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: nell - area

Castagneto Carducci | Viabilità abusiva nell'area protetta, due persone denunciate

Valmadrera, apre il nuovo supermercato Sigma nell'ex area Calvasina

Nuovo sequestro nell'area dell'ex Frigo Market Pacifico

Radio1 Rai. . #Gaza Hamas ha rilasciato gli altri 13 #ostaggi nell'area di Khan Younis. Sono stati consegnati alla Croce Rossa Internazionale. Con loro sono quindi stati liberati tutti i rapiti ancora in vita. - facebook.com Vai su Facebook

Nell'area di piazza Cordusio è ripresa la normale circolazione delle linee tranviarie, dopo i lavori di rifacimento dell’armamento tranviario a cura di ATM. Proseguono fino a novembre i lavori di riqualificazione architettonica. Tutti i dettagli https://tinyurl.c - X Vai su X

A22, due bambine dimenticate in autogrill nell'area di servizio Paganella Est - Disavventura a lieto fine per due bambine straniere rimaste da sole nell'area di servizio Paganella est. Da rainews.it

Papà dimentica le figlie nell'area di servizio e riparte in auto. Scatta l'allarme, le bimbe salvate dalla Polstrada - È quello che è capitato qualche giorno fa a un papà francese che stava ... Lo riporta corriereadriatico.it