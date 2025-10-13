ERISU | anteprima esclusiva di Ghost of Ninive al Lucca Comics & Games 2025

Dopo il clamore suscitato alle Audizioni di X Factor 2025, gli ERISU tornano dal vivo con l’anteprima assoluta del nuovo singolo “Ghost of Ninive”, un rito-concerto pensato per il pubblico del Lucca Comics & Games prima dell’uscita del brano sulle piattaforme digitali. Sumerian Rock: il manifesto. Con “Ghost of Ninive” il collettivo vocale a quattro voci rilancia il proprio Sumerian Rock: un linguaggio che fonde la potenza del rock moderno (progressive, doomstoner) con le radici spirituali e mitiche della Mesopotamia. Il brano — cantato integralmente in sumero e accadico — evoca Dee primordiali e figure simboliche (Nammu, Ninlil, Nenlu, Nunrim, Ninkasi, gli Anunnaki, il mito di Nibiru ), trasformando antiche invocazioni in texture sonore fatte di chitarre granitiche, percussioni rituali e cori ancestrali. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

