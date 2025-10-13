ERISU | anteprima esclusiva di Ghost of Ninive al Lucca Comics & Games 2025
Dopo il clamore suscitato alle Audizioni di X Factor 2025, gli ERISU tornano dal vivo con l’anteprima assoluta del nuovo singolo “Ghost of Ninive”, un rito-concerto pensato per il pubblico del Lucca Comics & Games prima dell’uscita del brano sulle piattaforme digitali. Sumerian Rock: il manifesto. Con “Ghost of Ninive” il collettivo vocale a quattro voci rilancia il proprio Sumerian Rock: un linguaggio che fonde la potenza del rock moderno (progressive, doomstoner) con le radici spirituali e mitiche della Mesopotamia. Il brano — cantato integralmente in sumero e accadico — evoca Dee primordiali e figure simboliche (Nammu, Ninlil, Nenlu, Nunrim, Ninkasi, gli Anunnaki, il mito di Nibiru ), trasformando antiche invocazioni in texture sonore fatte di chitarre granitiche, percussioni rituali e cori ancestrali. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: erisu - anteprima
Ghost of Yotei: il viaggio di Atsu ha inizio nel trailer in italiano dell'esclusiva PS5 - Dopo aver scatenato la furia di Atsu con il video sulla doppia katana di Ghost of Yotei, Sony confeziona un trailer in italiano che ci prepara all'arrivo dell'attesa avventura open world di Sucker ... everyeye.it scrive