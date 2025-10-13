Erdogan ‘striglia’ Meloni | Devo farti smettere di fumare E Macron scoppia a ridere – Video

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A margine del vertice di pace a Sharm el-Sheikh, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha “strigliato” la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nel video, si vede Erdogan rivolgersi alla premier italiana in lingua turca invitandola a smettere di fumare: “You look good! But I have to make you quit smoking sometimes”. “Lo so, lo so”, risponde Meloni in inglese ridendo. Mentre il presidente francese Emmanuel Macron assiste alla scena tra le risate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

