Erdogan a Meloni | Stai alla grande ma devo farti smettere di fumare
Un momento di leggerezza ha stemperato la tensione diplomatica del vertice di pace a Sharm el-Sheikh. A margine dell’incontro, la premier Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si sono scambiati battute che hanno rapidamente fatto il giro dei social.Lo scambio di battute. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: erdogan - meloni
Il Canada riconoscerà lo Stato palestinese. E anche Berlino avvia il processo. Domani Meloni in Turchia da Erdogan
Meloni oggi in Tunisia, domani da Erdogan: focus su migranti e Medio Oriente
Italia-Turchia, Meloni oggi da Erdogan a Istanbul
La battuta di Erdogan a Meloni: "Stai alla grande, ma devo farti smettere di fumare" - X Vai su X
Caracciolo smonta la narrazione di Meloni e avverte: "Il vero vincitore è Erdogan. Israele ora ha ai confini una grande potenza non amica" [VIDEO] - facebook.com Vai su Facebook
La battuta di Erdogan a Meloni: "Stai alla grande, ma devo farti smettere di fumare" - Poi il presidente turco ha aggiunto una postilla: "Però devo farti smettere di fumare in qualche modo". Si legge su tg.la7.it
Erdogan ‘striglia’ Meloni: “Devo farti smettere di fumare”. E Macron scoppia a ridere – Video - Sheikh, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha “strigliato” la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Lo riporta ilfattoquotidiano.it