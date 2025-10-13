Erdogan a Meloni | Devo farti smettere di fumare Il siparietto al summit di Sharm el-Sheikh – Il video
Un momento di leggerezza durante il summit di pace di Sharm el-Sheikh, dove i leader internazionali sono riuniti per la firma del piano di pace per il Medio Oriente. Protagonisti del siparietto, la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Come mostrano le immagini diffuse da una televisione turca, i due si sono incontrati e salutati con una stretta di mano amichevole, prima che Erdogan rompesse il protocollo con una battuta informale: « Stai alla grande, ma devo trovate un modo per farti smettere di fumare ». La premier italiana ha risposto con un sorriso, dopo che l’interprete le ha tradotto le parole dal turco all’inglese. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: erdogan - meloni
