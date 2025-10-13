Era un influencer speciale | addio a Riccardo Checchin

Padovaoggi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non era il massimo dell'eleganza, anzi, i suoi video diventati virali, erano conditi di termini coloriti. Ma Riccardo Checchin, 73 anni, conosciuto da tutti come Ricky, era amato da tutti. Ultimamente la sua salute non era delle migliori, ma fino all'ultimo l'influencer di Zeminiana di Massanzago. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: influencer - speciale

