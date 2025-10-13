Era un influencer speciale | addio a Riccardo Checchin

Non era il massimo dell'eleganza, anzi, i suoi video diventati virali, erano conditi di termini coloriti. Ma Riccardo Checchin, 73 anni, conosciuto da tutti come Ricky, era amato da tutti. Ultimamente la sua salute non era delle migliori, ma fino all'ultimo l'influencer di Zeminiana di Massanzago. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Ieri è stato celebrato il battesimo di Kian, giorno speciale per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, e per l'occasione i due hanno organizzato una festa con parenti e amici. Cosa ha indossato l'influencer per la dolce occasione

Influencer del fitness e pasticcera muore tre giorni dopo il suo il suo compleanno: l’addio delle colleghe a Christina Bitner - È morta per cause ancora da stabilire la la bodybuilder professionista e influencer Christina Bitner: il decesso risale a domenica 13 luglio, tre giorni dopo il suo compleanno. Scrive ilfattoquotidiano.it