Equitazione Smolders mondiale al Circo Massimo
Roma, 13 ott. (askanews) - Un'arena senza tempo come il Circo Massimo, tribune gremite da oltre 15mila spettatori e decine di milioni di collegati da tutto il mondo hanno trasformato la tappa romana del Longines Global Champions Tour in uno spettacolo memorabile, capace di unire sport, eleganza e passione in una tre giorni che ha consacrato ancora una volta Roma come capitale mondiale dell'equitazione. La decima edizione del Gran Premio capitolino ha superato ogni aspettativa, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e affascinanti dell'intero calendario mondiale. Il protagonista assoluto di questa edizione è stato il cavaliere olandese Harrie Smolders su Monaco, salito sul gradino più alto del podio (32"27), scrivendo per la seconda volta il suo nome sull'albo d'oro del concorso capitolino già conquistato nel 2016 allo Stadio dei Marmi del Foro Italico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
