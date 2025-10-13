Ep687 – Giovane ucciso in pieno centro a Palermo fermato il presunto killer – Gaza si prepara a ricevere più aiuti e oggi arriva Trump

Giovane ucciso in pieno centro a Palermo, fermato il presunto killer, si cercano arma e movente. Gaza si prepara a ricevere più aiuti. La liberazione degli ostaggi, poi il rilascio dei detenuti palestinesi, mentre Hamas insiste su Barghouti e Saadat. Trump oggi in Israele, poi va alla cerimonia ufficiale a Sharm el-Sheikh con oltre 20 leader. A Trento per il Festival dello Sport l’ex ct Luciano Spalletti torna sulla sua difficile gestione e plaude al lavoro di Gattuso: “Con lui l’Italia andrà ai Mondiali”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ep.687 – Giovane ucciso in pieno centro a Palermo, fermato il presunto killer – Gaza si prepara a ricevere più aiuti e oggi arriva Trump

