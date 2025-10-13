Enzo Paci | Bacigalupo? Nella vita non sono così Con Blanca? Le cose stanno cambiando

Con il suo Vicequestore Bacigalupo, burbero e irresistibilmente ironico, Enzo Paci è uno dei personaggio meglio riusciti e più apprezzati dal pubblico di Blanca, la serie Rai di successo arrivata alla terza stagione, con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Genovese, attore di teatro e volto amatissimo della tv, Enzo Paci ci racconta l’evoluzione del suo personaggio, l’atmosfera sul set di Blanca dove è stato come ritrovarsi in famiglia e il filo rosso che lega la sua carriera alla sua città e ai maestri che lo hanno ispirato, da Paolo Villaggio a Marco Sciaccaluga. Mentre sulla quarta stagione di Blanca, tutto tace ancora. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Enzo Paci: “Bacigalupo? Nella vita non sono così. Con Blanca? Le cose stanno cambiando”

Piazza Enzo Paci, restaurate la fontana e la scultura ‘Il Centauro’: “Restituiamo bellezza e decoro ai cittadini”

Chi è Enzo Paci, il commissario Mauro Bacigalupo in ‘Blanca 2’ - Nella seconda stagione di ‘Blanca 2’ su Rai 1 Enzo Paci è tornato a interpretare il commissario Mauro Bacigalupo, burbero e ruvido in apparenza, ma con buoni sentimenti che nasconde nel profondo. Lo riporta quotidiano.net

Chi è Enzo Paci, l’attore che interpreta Paolo Villaggio nel film su Rai 1: la carriera e la vita privata - Enzo Paci è l'attore genovese che interpreta Paolo Villaggio nel film Com'è umano lui in onda in prima serata su Rai1, giovedì 30 maggio. Si legge su fanpage.it