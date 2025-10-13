Enzo Iacchetti | In Palestina c'è un pazzo assassino che ammazza la gente nessuno dica che non è vero in Tv

Prima ancora dello scontro divenuto virale con Eyal Mizrahi, in una puntata di Tintoria registrata a luglio Enzo Iacchetti aveva già espresso chiaramente la sua posizione sul conflitto in Medio Oriente. Secondo il conduttore, "non bisogna cercare un contraddittorio davanti a una situazione grave, non deve esserci una persona in Tv che dice che questo non è vero". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Enzo Iacchetti: "In Palestina c'è un pazzo assassino che ammazza la gente, nessuno dica che non è vero in Tv" - Prima ancora dello scontro divenuto virale con Eyal Mizrahi, in una puntata di Tintoria registrata a luglio Enzo Iacchetti ...

Enzo Iacchetti: «La Palestina si sta estinguendo e vengo accusato io di essere antisemita?» - È Enzo Iacchetti l'ospite della prossima puntata di Tintoria in una veste istrionica e più intima di quella a cui siamo abituati.

