enzo barbaro nuovo amministratore delegato della lega volley femminile

Enzo Barbaro è il nuovo amministratore delegato della Lega Volley femminile. L’Assemblea ordinaria ha ufficializzato la nomina il 10 ottobre. Barbaro, già direttore generale dal settembre 2022, vanta una lunga carriera nel volley lombardo. Nel ruolo di regista con Treviso, squadra in cui è approdato nel 2004, ha vinto due anni di fila il campionato italiano. Conclusa la carriera da atleta ha iniziato il percorso da dirigente. Dopo la nomina Barbaro ha voluto ringraziare il presidente Mauro Fabris, il cda e tutti i club: «La nostra Lega è un’eccellenza riconosciuta nel panorama sportivo nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

