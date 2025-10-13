Entrano in una casa di via Breda per rubare ma arriva la polizia | arrestati due ragazzi
Sono stati arrestati nella mattinata di ieri, 12 ottobre, due giovani di 17 e 18 anni, rispettivamente di origine egiziana e tunisina, sorpresi dagli agenti della squadra volante della questura di Terni, mentre rovistavano nei mobili della cucina di un appartamento in via Breda.L’intervento è. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: entrano - casa
