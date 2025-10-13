Enrico Nigiotti annuncia il tour nei teatri Maledetti innamorati
Enrico Nigiotti annuncia il ritorno sui palchi con Maledetti Innamorati, il nuovo tour nei teatri. Dopo un’intensa estate di concerti nelle principali località italiane, Enrico Nigiotti annuncia il ritorno sui palchi con Maledetti Innamorati, il tour nei teatri organizzato da A1 Concerti che prenderà il via il 23 gennaio 2026. Un racconto intimo ed emozionante che porterà il pubblico a rivivere le tappe più significative della carriera di Enrico Nigiotti, immerso nella cornice unica del teatro. Il calendario delle prime date. 23 gennaio – Teatro Condominio, GALLARATE (VA) 30 gennaio – Teatro Alfieri, ASTI 31 gennaio – Teatro Alessandrino, ALESSANDRIA 1 febbraio – Teatro Fraschini, PAVIA 5 febbraio – Teatro Alle Vigne, LODI Racconta Nigiotti: “ Ho dato questo titolo al tour come si da un titolo a una canzone: perché sentivo che doveva avere un messaggio ricorrente, un significato profondo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
