Enrico Ditto aderisce a Noi di Centro | Costruiamo una casa politica per il Paese reale
Elezioni regionali, Enrico Ditto scende in campo con Mastella: “Moderazione e pragmatismo per la Campania. NAPOLI – “. Con queste parole Enrico Ditto annuncia la sua adesione al movimento guidato da Clemente Mastella, che in Campania si prepara alla sfida elettorale con l’obiettivo dichiarato di riportare equilibrio e pragmatismo nel dibattito pubblico. “ Una scelta maturata – spiega l’imprenditore partenopeo – dopo mesi di ascolto sul territorio, tra cittadini, associazioni e imprese. In troppi si sentono abbandonati da una politica che parla di sé stessa e non delle persone. Io credo invece che serva una voce diversa, capace di unire e di affrontare i problemi concreti con serietà e senso civico”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
