Enrica Bonaccorti torna sui social dopo l’annuncio della malattia | Non mi nasconderò più

(Adnkronos) – Enrica Bonaccorti torna sui social dopo l'annuncio della sua malattia per ringraziare i fan e gli amici per l'affetto ricevuto. "Mi avete stravolta con il vostro affetto! Vorrei abbracciarvi tutti, dirvi grazie uno per uno, conoscere anche quelli che non conosco e che mi danno tanta forza con le parole più affettuose che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

