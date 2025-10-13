Enrica Bonaccorti le ultime parole sui social | Ho ripreso a respirare la vita quando ho smesso di nascondermi Come sta la conduttrice
Enrica Bonaccorti torna a condividere un messaggio con i suoi fan sui social network. Solo due settimane fa la conduttrice ha annunciato di avere un tumore e di essere nel pieno di una battaglia per la vita, la stessa battaglia combattuta dall'amica Eleonora Giorgi. Dopo la diagnosi, completamente sotto choc, Bonaccorti è sparita dalla scena pubblica e nel messaggio pubblicato il 29 settembre scorso si era scusata per la lunga assenza, svelando il vero motivo dietro all'oblio: il cancro. L'ultimo messaggio social. Oggi a distanza di due settimane dall' annuncio la conduttrice è tornata a parlare con i suoi fan e ha scelto di farlo ringraziando tutti per il supporto emotivo e per la vicinanza dimostrata a lei e alla figlia: " Mi avete stravolta con il vostro affetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
