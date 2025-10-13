Enrica Bonaccorti | Accusata di non avere ricordato Pippo Baudo ma stavo affrontando il tumore al pancreas

Enrica Bonaccorti ha confidato che da quando ha deciso di non nascondere più la sua malattia molte cose sono cambiate: "Ho ripreso a respirare la vita". Il suo silenzio aveva causato fraintendimenti e innescato accuse ingiuste.

Enrica Bonaccorti: La Carriera, i Drammi e le Scelte Coraggiose in TV

L'annuncio choc di Enrica Bonaccorti. Come sta la conduttrice

Enrica Bonaccorti lotta contro un tumore: “Mi sono nascosta per quattro mesi, pensavo di non essere forte come Eleonora Giorgi”

''Io accusata di essere rimasta in vacanza invece che commemorare Pippo Baudo'': Enrica Bonaccorti, situazione paradossale dopo la scoperta del tumore - Nel messaggio però ha anche raccontato che la scorsa estate, mentre viveva un periodo comprensibilmente molto difficile, si è vista anche accusare di non aver partecipato alle commemorazioni per Pippo

Enrica Bonaccorti è su una sedia a rotelle perché ha scoperto il tumore: scopriamo insieme che cosa le è successo in questi mesi!