Enrica Bonaccorti | ‘Accusata di non aver partecipato al ricordo di Baudo’

Enrico Bonaccorti sui social: ‘Ho smesso di nascondermi, grazie per il vostro affetto’. Dopo giorni di silenzio e grande preoccupazione tra i fan, Enrica Bonaccorti è tornata a parlare pubblicamente, affidando ai social un lungo e commosso messaggio. L’attrice e conduttrice, volto amatissimo della televisione italiana, ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto dopo aver raccontato apertamente della sua malattia, che l’ha costretta a ritirarsi dalle scene per un periodo. “Mi avete stravolta con il vostro affetto! Vorrei abbracciarvi tutti, dirvi grazie uno per uno”, ha scritto la Bonaccorti. “Ho ripreso a respirare la vita quando ho smesso di nascondermi e l’ho detto”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Enrica Bonaccorti: ‘Accusata di non aver partecipato al ricordo di Baudo’

