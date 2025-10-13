Ennesimo omicidio sul lavoro scioperi e presidi dopo la morte del 29enne

Un altro "omicidio sul lavoro" viene definito quello di MD Bellal, giovane operaio di 28 anni di origine bengalese, morto nella mattinata di oggi, 13 ottobre, in un tragico incidente avvenuto presso la Alberto Righi - Lavorazioni Meccaniche Srl di San Giorgio di Piano. La notizia, drammatica. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

L’omicidio di Charlie Kirk è l’ennesimo caso di terrorismo memetico

Nella notte tra sabato e domenica, a piazza Spinuzza, nel cuore della movida palermitana, si è consumato l’ennesimo omicidio di un ragazzo innocente. Paolo Taormina, 21 anni, un ragazzo perbene, figlio dei titolari del locale “O’ Scrusciu”, è stato ucciso con - facebook.com Vai su Facebook

L’omicidio di #CharlieKirk (influencer razzista e fascista, seminatore d’odio) è diventata l’occasione per sdoganare le sue idee, i suoi argomenti (vedi la teoria della “grande sostituzione”) e renderli “normali”. L’ennesimo contributo all’involuzione autocratica de - X Vai su X

Lavoro mortale, ennesimo incidente: 69enne cade dal cestello di una gru e perde la vita a Torino - Ennesimo incidente sul posto di lavoro: un operaio è morto e un altro è rimasto ferito questa mattina in via Genova, all'altezza del numero civico 87, a Torino. Riporta affaritaliani.it