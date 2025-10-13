Ennesimo incidente sul lavoro operaio 29enne muore colpito da un tornio nel Bolognese

Un operaio di 29 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in mattinata in un'azienda metalmeccanica a San Giorgio di Piano, nel Bolognese. La vittima, originaria del Bangladesh e regolarmente residente in Italia, era un dipendente della Righi Lavorazioni Meccaniche, che ha sede nella zona industriale di Stiatico. Da una prima ricostruzione, stava utilizzando un tornio quando un pezzo del.

Bologna, operaio di 29 anni muore colpito da un tornio - Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, originario del Bangladesh e regolarmente residente in Italia, stava utilizzando un tornio quando un pezzo del macchinario lo avrebbe colpito in testa.

