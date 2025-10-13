End Polio evento solidale del Rotary Neapolis per un mondo senza polio

Giovedì 16 ottobre 2025, dalle ore 20.00 il Rotary Club Napoli Neapolis, in collaborazione con il Ladies’ Circle 19 Napoli, invita tutti — e in particolare i giovani — a partecipare a End Polio – Apericena solidale: insieme per un mondo senza polio, una serata a bordo piscina del Litho55, in Corso Giuseppe Garibaldi 235 a Portici. Musica, socialità e spirito di comunità . 🔗 Leggi su 2anews.it

