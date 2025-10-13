EMU Batocera 42 Papilio Ulysses | Scopri Tutte le Novità della Distro Retrogaming

Se sei un appassionato di retrogaming, preparati: Batocera.linux, la distribuzione open-source che trasforma qualsiasi PC o nano-computer in una console di gioco completa, ha ricevuto la sua ultima major release, la versione 42 “Papilio Ulysses”. Come sempre, Batocera è un sistema che puoi avviare da una semplice chiavetta USB o una scheda SD, senza modificare il tuo computer principale. Ricorda solo una cosa fondamentale: per essere in regola, devi possedere le ROM dei giochi che andrai a emulare. La versione 42 è un aggiornamento colmo di novità, miglioramenti e supporto per hardware nuovissimo. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net