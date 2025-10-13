Empoli si cambia Pagliuca è finita Dionisi | si tratta per il ritorno

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Corsi ha scelto l’ex Palermo: con lui aveva conquistato l’ultima Serie A. Ma l’ok ancora non è arrivato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

empoli si cambia pagliuca 232 finita dionisi si tratta per il ritorno

© Gazzetta.it - Empoli, si cambia. Pagliuca, è finita. Dionisi: si tratta per il ritorno

In questa notizia si parla di: empoli - cambia

Uragano Reggiana, travolto l’Empoli . Granata in svantaggio, poi cambia il vento

Empoli-Monza allo stadio ‘Carlo Castellani’: come cambia la viabilità

empoli cambia pagliuca 232Empoli, si cambia. Pagliuca, &#232; finita. Dionisi: si tratta per il ritorno - Il presidente Corsi ha scelto l’ex Palermo: con lui aveva conquistato l’ultima Serie A. msn.com scrive

Empoli, cambio in panchina: al posto di Pagliuca &#232; favorito quel tecnico - Empoli cambia guida: Pagliuca esonerato, Dionisi favorito per il ritorno In casa Empoli è arrivata una svolta decisa: la società ha deciso di esonerare Guido Pagliuca nonostante la recente vittoria co ... Si legge su calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Empoli Cambia Pagliuca 232