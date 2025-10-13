Emozioni in un PalaBoschetto pieno Pallamano Ferrara vince il derby L’Estense lotta fino all’ultimo

Al cospetto di una splendida cornica di pubblico, con il PalaBoschetto gremito in ogni ordine di posti, la Pallamano Ferrara si è aggiudicata il primo derby stagionale contro l’ Handball Estense con il punteggio di 28-22. Gara combattuta con grinta e determinazione, grazie ai contendenti in campo che si affrontano con la cattiveria agonistica, tipica di una partita che vale più dei due punti in palio. Migliore pubblicità per la pallamano locale, questa sfida non poteva offrire, con una gara da categoria superiore, grandissimo tifo sugli spalti, e spettacolo in campo. Partita dai due volti, con l’Estense che parte forte, scavando subito il primo solco nel punteggio, grazie soprattutto alla precisione nelle conclusioni dalla distanza di Govoni, e alla grinta a tutto campo di Janni, con il punteggio che assume sempre più proporzioni importanti a proprio favore, fino a chiudere il primo tempo in vantaggio con il punteggio di 15-8. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

