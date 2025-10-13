Emirati – Oman | nel Golfo cresce il sogno dei Mondiali
In Qatar l'incontro cruciale per la qualificazione verso la Coppa Fifa 2026 L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: emirati - oman
EMIRATI ARABI UNITI A UN PASSO DAL MONDIALE Vittoria che potrebbe essere storica per gli Emirati Arabi Uniti che battono 2-1 l’Oman Oman inizia all’attacco e trova il vantaggio su autorete di Kouadio Crescono gli emiratini con i cambi nella ripresa e sol - facebook.com Vai su Facebook
È una #Chiesa pellegrina e gioiosamente polifonica quella del Vicariato Apostolico dell'Arabia del Sud. Tre nazioni, Emirati Arabi, Oman e Yemen per 43 milioni di abitanti. Un mare islamico dove i cattolici sono circa 1 milione, il 2,3% della popolazione. @chi - X Vai su X
L’imprevedibile cammino degli Stati del Golfo verso le energie rinnovabili - Gli Emirati Arabi hanno aperto il parco fotovoltaico più grande al mondo, mentre in Arabia Saudita si punta all’obiettivo 50% energie green entro il 2030. Scrive ansa.it
Negli Emirati mai così tanta pioggia in 75 anni, 18 morti in Oman per alluvione - Oltre 250 millimetri di pioggia in meno di 24 ore, le precipitazioni più abbondanti degli ultimi 75 anni. Secondo ilsole24ore.com